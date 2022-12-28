Ту-95 МС -- літак, з якого обстрілюють Україну: історія, характеристики, особливості

Ракетоносець Ту-95 МС — характеристики, історія, які ракети він несе, чому його використовують для обстрілів України, читайте в матеріалі ТСН.ua

Під час останніх обстрілів України росіяни використовували бомбардувальники типу Ту-95МС, а Ту-160 не використовували. Хоча Ту-160 є потужнішим ракетоносцем, який може взяти на борт набагато більше ракет ніж Ту-95МС. Розбираємось, в чому особливості Ту-95МС, чому саме цей літак використовується росіянами для обстрілу житлових будинків.

Історія Ту-95

Свій перший політ Ту-95 здійснив у 1952 році ще за часів Сталіна. У 1949 році у СРСР з'явилась атомна бомба. Доставляти її міг лише Ту-4 з невеликою дальністю. Його характеристик не вистачало, щоб довезти бомбу до США. Головним завданням перед розробниками було якраз створити такий літак, який би долетів до США, з високою швидкістю та дальністю. Для цього Ту-95 оснастили спеціально під нього розробленими турбогвинтовими НК-12. Так з'явився бомбардувальник. Але на момент серійного виробництва, а це сталося у 1954 році, він уже застарів, тому що у США у 1953 році був запущений масовий надзвуковий винищувач F-100 Super Sabre.

Іншу роль, яку відводили Ту-95 - зробити його ракетоносцем, носієм далекобійних крилатих ракет, пуск здійснюється поза межами дії ППО та авіації.

Зараз у росіян 45 одиниць Ту-95МС та 18 Ту-95МСМ. Остання модифікація літака може нести більш сучасну крилату ракету Х-101, тоді як всі інші лише радянські - Х-55/555.

Саме Ту-95 досі вважається основним стратегічним ракетоносцем Повітряно-космічних сил РФ.

Призначення та особливості ракетоносця

Літак ракетоносець призначений для знищення стратегічних об’єктів за будь-яких погодних умов та в будь-який час. Для цього літак може нести до шести ракет у внутрішній барабанній установці.

Бомбардувальник обладнаний найпотужнішими у світі турбогвинтовими двигунами НК-12. Турбіна та редуктор цього двигуна мають рекордно високий коефіцієнт корисної дії та роблять літак одним із найгучніших літаків у світі.

Основні характеристики Ту-95

екіпаж – 7 осіб,

вага спорядженого літака — 190 тонн,

максимальна швидкість руху – 830 кілометрів за годину,

потужність – 15 тисяч кінських сил;

бойовий радіус дії – 6500 кілометрів,

дальність польоту – 13 тисяч кілометрів.

Орієнтовна ціна Ту-95 – понад 26 мільйонів доларів.

Основні характеристики Ту - 95 МС

екіпаж: 7 осіб,

довжина: 49,09 м,

розмах крил: 50,04 м,

максимальна злітна маса - 185000,

максимальна швидкість - 830 км / год,

практична стеля - 10 500,

бойове навантаження до 6 крилатих ракет Х-55/555 у внутрішній барабанній установці,

бойовий радіус його дії – 6500 кілометрів,

дальність польоту – 13 тисяч кілометрів.

Чому саме Ту - 95 МС використовується для обстрілів? Скоріш за все, через те, що бомбардувальник Ту-95МС показав себе значно надійнішим та простішим в обслуговуванні, аніж Ту-160. Тому, як вважає defence-ua, Ту-160 використовують скоріш за залякування, а основну роботу по обстрілах України виконують якраз Ту-95МС.

Ракети Х-101, які несе бомбардувальник Ту-95МС має розмах крил 49 метрів, важить близько 2 200 – 2 400 кілограмів. Ці ракети важко збивати через непрогнозовану траєкторію руху, тому що вони можуть змінювати ціль вже після запуску.

Це одна з найдорожчих російських ракет за ціною орієнтовно 3 мільйонів доларів, що вдвічі дорожче Калібру".

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