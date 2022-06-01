"Тушимо пожежу, затикаємо дірки": Жданов висвітлив ситуацію зі зброєю від країн-партнерок

За словами експерта, найближчого тижня ми отримаємо РСЗВ.

Та зброя, що ЗСУ отримують від країн-партнерок - грантова допомога. Щодо повного переозброєння, потрібно дочекатися постачання за лендлізом.

Про це в етері телеканалу “FreeДом” повідомив військовий експерт Олег Жданов.

"Лендліз - окрема програма. Зброя надійде у великих обсягах. Програма вже працює. Судна з нашим озброєнням вже на підступі до Європи. І там озброєння буде у бригадних комплектах. А те, що ми отримуємо сьогодні і зараз, це грантова допомога від наших країн-партнерок. В основному, це десятки або одиниціразків. Поки ми затикаємо дірки тим озброєнням, яке приходить і гасимо пожежу там, де виникає крайня необхідність", - зазначив Жданов.

Він додав, що наразі катастрофічно постало питання з установками реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

"Ми попросили дати сьогодні і зараз. Захід відреагував - так, дають. Сподіваюся, найближчого тижня ми отримаємо РСЗВ і зможемо завдавати вогневої поразки супротивника. Так само, як гаубиці. Щойно вони приходять, вони одразу йдуть на фронт. А от коли ленліз прийде, тоді ми повністю переозброюватимемо наші підрозділи і готуватимемо ту армію, яка проводитиме контрнаступну операцію", - додав експерт.

Нагадаємо, що в Запорізькій області окупанти щоденно обстрілюють Гуляйполе. За добу зруйнували 10 будинків.

Читайте також: