У Байдена заявили, що він витратить всі доступні гроші на допомогу для України

Президент США Джо Байден має намір витратити всі доступні гроші на допомогу для України.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, інформує Радіо Свобода.

Кірбі заявив, що наразі мова йде про 6 мільярдів доларів.

"Президент зобов’язався витратити кожен долар, який у нас є на підтримку України, протягом всього часу, поки він буде на посаді", – заявив речник.

Також він зазначив, що "у цій справі має бути баланс, щоб Пентагон встигав поповнювати запаси замість того, що США віддають Україні".

"Але план Байдена – витратити так багато з цього бюджету, як тільки можливо", – резюмував Кірбі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що син Трампа звернувся до Зеленського із заявою про допомогу Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів, як Європа допомагатиме Україні після перемоги Трампа.

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