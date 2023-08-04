У Білому домі спростували інформацію про плани постачати Тайваню зброю, призначену для України

У Вашингтоні не збираються повʼязувати допомогу для України з допомогою Тайваню.
Сполучені Штати не планують лобіювати через Конгрес ініціативу щодо постачання зброї Тайваню в рамках бюджетного запиту для допомоги Україні.
Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі, інформує РБК-Україна.
Він спростував повідомлення журналістів, що у Білому домі планують працювати з Конгресом над тим, щоб у рамках зусиль щодо прискорення постачання зброї Тайваню закласти коштом у запит на новий пакет фінансової допомоги для України.
Зазначимо, що раніше видання Financial Times повідомило, що нібито президент США Джо Байден звернеться до Конгресу з проханням профінансувати озброєння для Тайваню з додаткового бюджету для України, щоб прискорити поставки зброї країні на тлі зростання загрози з боку Китаю.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати хочуть викупити у Тайваню списані зенітні комплекси MIM-23 Hawk із ракетами, які пізніше відправлять до України в рамках нового пакету військової допомоги.
Крім того, ми раніше інформували, що Тайвань заявив, що помітив два російські військові кораблі біля свого східного узбережжя.
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