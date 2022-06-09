У бій проти окупантів йдуть польські гаубиці "Краб": Резніков повідомив про залучення артилерії

У бій проти окупантів йдуть польські гаубиці "Краб": Резніков повідомив про залучення артилерії

Польські САУ "Krab" уже готові до виконання бойових завдань на фронті.

До виконання бойових завдань на фронті готові польські САУ "Краб".

Поо це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"Після гармат М777 та FH70, САУ "Ceasar" та М109А3 - це 5-й вид артилерії 155-мм калібру, який нам вдалося залучити", - зазначив міністр.

Нагадаємо, ЗСУ на сході України завдали успішних ударів по російських окупантах. Українські захисники всю ніч проти 7 червня артилерією били по скупченню противника.

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