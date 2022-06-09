Категорія
Зброя
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У бій проти окупантів йдуть польські гаубиці "Краб": Резніков повідомив про залучення артилерії

Дата публікації
Перегляди
231
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У бій проти окупантів йдуть польські гаубиці "Краб": Резніков повідомив про залучення артилерії

Фото: Офіс президента України

Польські САУ "Krab" уже готові до виконання бойових завдань на фронті.

До виконання бойових завдань на фронті готові польські САУ "Краб".

Поо це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"Після гармат М777 та FH70, САУ "Ceasar" та М109А3 - це 5-й вид артилерії 155-мм калібру, який нам вдалося залучити", - зазначив міністр.

Нагадаємо, ЗСУ на сході України завдали успішних ударів по російських окупантах. Українські захисники всю ніч проти 7 червня артилерією били по скупченню противника. 

Читайте також:

Наступна публікація