Категорія
Зброя
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Британії підтвердили, що Україна не продає західну зброю злочинцям

Дата публікації
Перегляди
170
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Британії підтвердили, що Україна не продає західну зброю злочинцям

Фото: Associated Press

Вся зброя використовується для боротьби з російськими агресорами

У британському Національному агенстві боротьби зі злочинністю повідомили, що не мають доказів того, що зброя, яку західні партнери передавали Україні для захисту від російської агресії, потрапила до рук злочинців.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій при МКІП SPRAVDI.

Керівник органу Грем Біггар заявив, що Британія тісно співпрацює в Європолом та країнами Європи, щоб бути впевненим, що ситуація зі зброєю відстежується.

Він зазначив, що Україна також відстежує переміщення зброї, попри те, що зараз у країні йде війна. Крім того, деякі ЗМІ неодноразово намагались просувати фейкові тези про те, що нібито Україна продавала злочинцям зброю, яку їй надають для боротьби з російськими загарбниками.

Нагадаємо, раніше радник голови ОП Михайло Подоляк розповів, яка зброя потрібна Україні для перемоги у війні.

Також ми інформували, що Україна отримає військову допомогу від низки країн. Зокрема, йдеться про засоби ППО, артилерію, боєприпаси та зимову військову форму.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
170
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація