У Британії підтвердили, що Україна не продає західну зброю злочинцям

Вся зброя використовується для боротьби з російськими агресорами

У британському Національному агенстві боротьби зі злочинністю повідомили, що не мають доказів того, що зброя, яку західні партнери передавали Україні для захисту від російської агресії, потрапила до рук злочинців.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій при МКІП SPRAVDI.

Керівник органу Грем Біггар заявив, що Британія тісно співпрацює в Європолом та країнами Європи, щоб бути впевненим, що ситуація зі зброєю відстежується.

Він зазначив, що Україна також відстежує переміщення зброї, попри те, що зараз у країні йде війна. Крім того, деякі ЗМІ неодноразово намагались просувати фейкові тези про те, що нібито Україна продавала злочинцям зброю, яку їй надають для боротьби з російськими загарбниками.

Нагадаємо, раніше радник голови ОП Михайло Подоляк розповів, яка зброя потрібна Україні для перемоги у війні.

Також ми інформували, що Україна отримає військову допомогу від низки країн. Зокрема, йдеться про засоби ППО, артилерію, боєприпаси та зимову військову форму.

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