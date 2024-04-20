У Британії з’явився “найсмертоносніший” танк: у чому особливості Challenger 3

На військовому заводі у Телфорді уже до 2025 року планують виготовити 148 нових танків Challenger 3.

У Великій Британії налагодили серійне виробництво танка Challenger 3, який називають “найсмертоноснішим” в історії країни.

Про виготовлення повністю британського танка за останні 22 роки повідомив міністр оборони країни Грант Шаппс.

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На військовому заводі у Телфорді уже до 2025 року планують виготовити 148 нових танків Challenger 3. Раніше планувалося, що випуск нового танка відбудеться у 2027 році, але через війну в Україні строки довелося змістити.

"Зараз у Телфорді проводяться передові модернізації, щоб зробити цей танк найсмертоноснішим в історії армії Великої Британії, даючи нашим солдатам вогневу міць, необхідну для захисту країни", — зауважив британський міністр оборони Грант Шаппс у своєму дописі в мережі Х.

Серед особливостей нового танка Challenger 3:

нова 120-мм гладкоствольна гармата для використання "найсучасніших боєприпасів";

новий набір прицілів, що забезпечує командирам танків поліпшені можливості цілевказівки вдень і вночі;

нове рішення для броні;

система активного захисту;

башта, яку можна встановити на танки союзників та глобальних партнерів;

значно покращена рухливість завдяки модернізованому двигуну та новій гідрогазовій підвісці.

Попередник цього танка Challenger 2 є одним з найбільш важкоброньованих серед західних танків, але його головне озброєння — 120-мм нарізна гармата L30A1 — використовує неуніфіковані з НАТО боєприпаси роздільної зарядки. Тому Challenger 2 потребує спеціальних боєприпасів – як бронебійних підкаліберних, так і осколково-фугасних, включно з унікальними бронебійно-фугасними HESH (дають змогу ефективно знищувати фортифікації та легкоброньовану техніку противника на дальності до 8 км).

Нагадаємо, у травні 2023 року Велика Британія передала Україні всі обіцяні танки Challenger 2.

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