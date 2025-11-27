У Чехії стартувала кампанія зі збору коштів на дрони-перехоплювачі для України

Прапор Чехії

Реклама

У Чехії оголосили про запуск національної кампанії Charlie One, спрямованої на збір коштів для закупівлі дронів-перехоплювачів для України. Проєкт набрав широкої підтримки, зокрема його публічно схвалив начальник Генерального штабу армії Чехії Карел Ржегка.

Про це йдеться на сторінці ініціативи, інформує NV.

Організаторами збору виступили активісти об’єднання Skupina D, які з перших місяців повномасштабного вторгнення передали Україні вже тисячі безпілотників. Новий проєкт має на меті забезпечити Україну спеціалізованими дронами-перехоплювачами, здатними знищувати російські ударні БпЛА ще в повітрі, перш ніж вони дістануться українських міст та селищ.

Реклама

Підтримку Charlie One висловив генерал Карел Ржегка — начальник Генштабу ЗС Чехії та почесний голова Skupina D. Він підкреслив, що для нього велика честь, що кампанія носить його позивний «Charlie». За словами генерала, така назва для безпілотника була обрана, бо саме так до нього зверталися під час служби.

У своєму відеозверненні Ржегка наголосив, що пишається можливістю допомогти Україні у захисті цивільних. Він зазначив, що кожен збитий над Україною дрон — це безпілотник, який не долетить до Чехії.

Charlie One — це спеціалізована оборонна система, створена для швидкого перехоплення ударних російських безпілотників. Дрони здатні виявляти, супроводжувати та знищувати цілі як удень, так і вночі. Інформація про виробника та технічні характеристики не розкривається з міркувань безпеки.

Вартість одного такого дрона становить приблизно 60 тисяч чеських крон. Нині в межах кампанії вже зібрано понад 5 мільйонів крон.

Реклама

Раніше повідомлялося, що в Україні запустили серійне виробництво новітнього українського дрона-перехоплювача «Шахедів» під назвою Octopus.

Ми раніше інформували, що чеська компанія Reactive Drone опинилася під слідством через підозру у значних фінансових зловживаннях, пов’язаних із перепродажем дронів українській армії.