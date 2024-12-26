У Defense Express пояснили, скільки США виділять Україні допомоги до інавгурації Трампа

Адміністрація діючого президента Сполучених Штатів Джо Байдена встигне передати Україні зброї на суму 2,8 мільярда доларів до інавгурації Дональда Трампа.

Таку думку в етері Еспресо висловив військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков.

Він заявив, що наразі є інформація про те, що адміністрація Байдена готує новий пакет допомоги.

"Але справа в тому, що з рахунків президентської програми вилучають, коли зброю передають із запасів Пентагону. У них залишалося ще 2,8 мільярда доларів, які були заплановані на 2024 рік безпосередньо в бюджеті. І ще 2,8 мільярда доларів, які були з фінансової помилки, яка була виявлена аудитом влітку 23-го року", - сказав він.

Крім того, адміністрація Байдена до інавгурації Трампа встигне законтрактувати озброєння в інтересах України.

"Технічно, якщо США продовжить виділяти пакети допомоги у тому темпі, який був якраз за останні декілька тижнів, то вони встигають виділити ще 2,8 мільярди доларів 100%. Також на програмі USAID залишається ще один мільярд доларів, але це просто замовлення, яке робиться для оборонно-промислового комплексу США в інтересах України. Тому законтрактувати озброєння вони, на мій погляд, також цілком встигають до 20-го січня", - розповів експерт.

Разом з тим, на думку експерта, не треба враховувати ті гроші, які були виявлені як фінансова помилка, розраховувати не варто.

"Про ті кошти, які були знайдені як фінансова помилка, ймовірно, можна буде, напевно, забути, тому що справа в тому, що попри все Пентагон продовжує рахувати так, як він рахував. Для нього важливо те, скільки зброя коштує зараз, а не в скільки її там оцінюють після усушки, утряски. І він про це неодноразово заявляв. Тому що, якщо він передає умовно боєприпас, який зараз коштує умовно 3,5 тисячі доларів, то старий хоч і коштує умовно 500, але він (Пентагон, - ред.) все одно вважає те, щоб підтримувати боєздатність, треба витратити 3,5 тисячі доларів, щоб поновити постачання прямо зараз. Тут можна сперечатись, наскільки це правильно, але, на жаль, у нас немає інших США, немає іншого Пентагону, який би надавав аналогічну допомогу. Тому це допомога, її можна критикувати, але від цього точно нікому краще не стане ", - додав Олег Катков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США нарощують виробництво ракет, частина з яких дістанеться Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що Трамп не має наміру припиняти військову допомогу Україні.

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