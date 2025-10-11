У Defense Express спрогнозували «відповідь» Кремля на постачання Україні ракет Tomahawk

Ракета Tomahawk / © Getty Images

Ракети Tomahawk можуть бути надані Україні, а у Росії пізніше придумають нову риторику. Наразі Кремль змушений вести діалог за допомогою «вундерваффе» та інших показових засобів.

Таку думку в етері Еспресо висловив військовий експерт Валерій Рябих, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.

«Щодо погроз з боку Путіна, останній аргумент був „Орешник“, по якому Кремль провів інформаційну операцію — нібито розміщення у Білорусі. Однак ніхто не бачив тих „орешників“, а навіть їхнє розміщення не має військового значення, лише інформаційне», — пояснив експерт.

Він додав: «Наприклад, щоб бити „Орешником“ ракетами середньої дальності по Європі, не потрібно таку зброю розміщувати на білоруській території».

За словами Рябих, постачання Tomahawk Україні не залишиться без реакції Кремля.

«У РФ можуть відповісти на Tomahawk так само, як відреагували на вступ Фінляндії до НАТО: мовляв, що не проти і погоджуються. Так буде і з Tomahawk, а потім і з визнанням програшу Росії у війні з Україною», — зазначив експерт.

Він підкреслив, що наразі Росія змушена використовувати інформаційні засоби, демонструючи «вундерваффе» та інші показові речі для ведення діалогу.

«Однак ми бачимо, що сьогодні у світі все менше і менше зважають на те, що говорять у Кремлі та сам Путін», — додав Рябих.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки досі не ухвалили остаточне рішення щодо постачання Україні крилатих ракет Tomahawk.

Ми раніше інформували, що президент Володимир Зеленський повідомив, що на останній зустрічі з Трампом він не почув від американського лідера слово «ні» на запитання щодо постачань далекобійних ракет «Томагавк».