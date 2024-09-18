У Держдепі США назвали, яка зброя може допомогти Україні виграти війну

Допомогти Україні виграти війну здатен не один окремий вид зброї, як-то далекобійні ракети, а цілий комплекс озброєнь. США працюють над тим, щоби забезпечити його для ЗСУ.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, повідомляє "Укрінформ".

Свою заяву Міллер зробив, коментуючи перспективи України щодо можливості бити західною зброєю вглиб території РФ.

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"Як сказав міністр оборони, немає жодної зброї, яка зрештою сама по собі стала б "чарівною паличкою", і яка стала б вирішальною в цьому конфлікті. Існує низка різних можливостей, які разом узяті можуть допомогти Україні виграти цю війну, і ми продовжуємо їм надавати це", – розповів представник Держдепу.

Він повідомив, що у США продовжать оцінювати, якими додатковими можливостями та тактиками можна ще забезпечити Україну.

"І коли ми дійдемо оцінки, що це в їхніх інтересах та в інтересах Сполучених Штатів, ми це зробимо", – зазначив Міллер.

Нагадаємо, на думку старшого наукового співробітника New America, кар’єрного офіцера спецназу США Ліама Коллінза, Захід не дає Україні дозвіл бити вглиб території РФ, бо боїться уявних червоних ліній, яких не існує.

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