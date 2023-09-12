У Держдепі США повідомили подробиці про передавання Україні ракет ATACMS

Наразі в уряду немає позиції, про яку можна оголосити.

Щодо передавання Україні далекобійних ракет ATACMS поки тривають перемовини.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на заяву речника Держдепу США Метью Міллера.

Міллер сказав, на сьогодні немає змін щодо цього питання, хоча Сполучені Штати продовжують його розглядати.

"Ми продовжуємо вести ці переговори з нашими українськими колегами, а також всередині уряду США, але наразі в нас немає позиції, про яку ми можемо оголосити", – зазначив він.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що президент США Джо Байден наближається до рішення про передавання Україні ракет великої дальності. Про це писало видання Financial Times із посиланням на високопосадовця в адміністрації Байдена.

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