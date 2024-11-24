У "Дії" з’явиться важлива опція щодо дозволів на володіння зброєю

Богдан Драп’ятий повідомив, що українці хочуть бачити мапи тирів та стрільбищ, майстерень з ремонту зброї, а також магазини зброї.

У застосунку "Дія" запровадять опцію з отримання та продовження дозволів на володіння зброєю.

Про це повідомили в МВС України із посиланням на слова заступника міністра внутрішніх справ України Богдана Драп’ятого в інтерв’ю виданню "Дзеркало тижня".

Драп’ятий зазначив, що від червня 2023 року діє Єдиний реєстр зброї та електронний кабінет власника зброї — це суттєво спростило для громадян подання документів на отримання чи продовження дозволів.

Раніше МВС здійснило опитування серед користувачів електронного кабінету, що виявило: громадяни хочуть бачити у його функціоналі мапи тирів та стрільбищ, майстерень з ремонту зброї, магазини зброї.

"Є високий попит на продовження цифровізації послуг, а тому це наш беззаперечний пріоритет у всій системі органів МВС, визначений міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком", — сказав Богдан Драп’ятий.

Тим часом стало відомо, що в Україні від 1 грудня діятимуть нові правила бронювання від мобілізації. Зазначимо, що відстрочки, призначені через застосунок "Дія" до 22 листопада, діють на той термін, на який їх призначили, але не довше ніж до 28 лютого 2025 року.

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