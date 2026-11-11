- Дата публікації
-
- Категорія
- Зброя
- Кількість переглядів
- 923
- Час на прочитання
- 1 хв
Що відомо про ураження російського корабля з ракетами "Калібр" у Фінській затоці: деталі атаки
Російський носій «Калібрів» міг опинитися під ударом поблизу острова Гогланд.
У ніч проти 11 листопада поблизу острова Гогланд у Фінській затоці, ймовірно, було уражено малий ракетний катер Росії. Він є носієм крилатих ракет «Калібр», які російські військові використовують для ударів по території України.
Про це заявив військовий експерт і речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в ефірі «Ми — Україна».
За його словами, інформація про можливе ураження російського судна потребує уваги, оскільки такий катер може використовуватися для запуску ракет не лише в Балтійському регіоні.
«Малий ракетний катер, який є на озброєнні Російської Федерації, — це носій „Калібрів“. Він міг, наприклад, бути перекинутий на той же Каспій, а звідти стріляти „Калібрами“ по нашій території», — пояснив Братчук.
Він також згадав Новоросійськ як один із можливих напрямків переміщення такого судна, хоча й висловив сумнів щодо цього варіанту.
Острів Гогланд розташований у Фінській затоці, неподалік узбережжя Фінляндії. За словами експерта, ймовірне ураження катера є частиною ширшого впливу на військовий потенціал Росії.
Братчук наголосив, що подібні події мають значення для загального стану російської армії.
Нагадаємо, раніше Німеччина не пустила до Балтійського моря танкер «тіньового флоту» РФ. Країна заблокувала прохід через Балтику судну, яке відсутнє у світових реєстрах.