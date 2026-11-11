Що відомо про ураження російського корабля з ракетами "Калібр" у Фінській затоці: деталі атаки

Ракети «Калібр» / Фото ілюстративне / © Associated Press

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У ніч проти 11 листопада поблизу острова Гогланд у Фінській затоці, ймовірно, було уражено малий ракетний катер Росії. Він є носієм крилатих ракет «Калібр», які російські військові використовують для ударів по території України.

Про це заявив військовий експерт і речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в ефірі «Ми — Україна».

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За його словами, інформація про можливе ураження російського судна потребує уваги, оскільки такий катер може використовуватися для запуску ракет не лише в Балтійському регіоні.

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«Малий ракетний катер, який є на озброєнні Російської Федерації, — це носій „Калібрів“. Він міг, наприклад, бути перекинутий на той же Каспій, а звідти стріляти „Калібрами“ по нашій території», — пояснив Братчук.

Він також згадав Новоросійськ як один із можливих напрямків переміщення такого судна, хоча й висловив сумнів щодо цього варіанту.

Острів Гогланд розташований у Фінській затоці, неподалік узбережжя Фінляндії. За словами експерта, ймовірне ураження катера є частиною ширшого впливу на військовий потенціал Росії.

Братчук наголосив, що подібні події мають значення для загального стану російської армії.

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Нагадаємо, раніше Німеччина не пустила до Балтійського моря танкер «тіньового флоту» РФ. Країна заблокувала прохід через Балтику судну, яке відсутнє у світових реєстрах.

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