У Lockheed Martin зробили тривожну заяву про ракети для Patriot

ЗРК MIM-104 Patriot / © Twitter

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Американська компанія Lockheed Martin заявила, що не здатна гарантувати союзникам США конкретні терміни постачання ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot, попри плани суттєво наростити виробництво.

Про це повідомляє Financial Times.

Віцепрезидент зі стратегії та розвитку бізнесу ракетного підрозділу Lockheed Martin Браян Данн зазначив, що компанія активно працює над збільшенням випуску ракет PAC-3. Водночас дефіцит цієї продукції значно посилився через війну з Іраном.

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Під час спілкування з журналістами на Берлінському авіасалоні ILA він заявив, що ситуація викликає занепокоєння серед союзників США, зокрема Німеччини, Японії, Польщі, ОАЕ та Саудівської Аравії, які використовують системи Patriot.

За словами Данна, нові виробничі потужності «очевидно, дозволять задовольнити потреби багатьох користувачів у стисліші терміни», однак остаточний розподіл ракет залежить не від компанії.

«Очевидно, зараз лунає багато заяв від Пентагону… щодо того, як вони планують змінювати черговість, реорганізовувати те, хто першим отримає ракети. Ми не можемо нікому сказати, яке місце ви посядете в цьому [пріоритетному списку]. Ми нічого з цього не контролюємо», — заявив він.

Ще одна керівниця ракетного підрозділу Lockheed Martin Пола Гартлі зазначила, що під час зустрічей із представниками іноземних урядів дедалі частіше стикається зі скептичним ставленням до американських оборонних підрядників.

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«Їх обурює те, що іноді трапляються затримки та відсутність необхідної продукції, а часом виникає невдоволення урядом. Я розумію це розчарування», — сказала вона.

Раніше повідомлялося, що Україна та вся Європа наразі перебувають у вразливому становищі через гострий дефіцит систем протибалістичного захисту типу Patriot та ракет до них.

Ми раніше інформували, що Україна має можливість домовитися з виробниками у США про постачання нових систем Patriot та ракет до них поза чергою, яка наразі розписана на роки наперед.

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