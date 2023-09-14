У Мережі показали пряму загрозу для Керченського моста та російських кораблів: відео

“Армія дронів” опублікувала відео-анімацію про те, як працюють українські надводні морські дрони.

В Мережі показали, як українські надводні морські дрони можуть уражати ворожі кораблі та опори Кримського мосту.

У четвер, 14 вересня, в Telegram-каналі “Армія дронів” опубліковано відповідну відео-анімацію.

В супровідній інформації йдеться про те, що Україна має на озброєнні морські безпілотники довжиною 5,6 метра і вагою тонна.

Вони можуть нести корисне навантаження 200 кг і розганятися до 81 км/год. Такі дрони є керованими, а тривалість їхньої роботи – до 61 години.

Вартість одного такого морського безпілотника сягає 250 тисяч доларів.

“Це пряма загроза для Кримського мосту та кораблів ЧФ РФ”, – йдеться в підписі до опублікованого відео.

Як працюють українські надводні морські дрони

Нагадаємо, у складі Військово-морських сил ЗСУ сформували окрему бригаду для застосування морських безпілотників.

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