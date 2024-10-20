У Мережі показили перше зображення крилатої ракети Х-69 з новою бойовою частиною

Окупанти використовують цю ракету передусім для ударів з винищувачів Су-5.

РФ використовує для терористичних атак по Україні крилату ракету Х-69 з новою бойовою частиною.

Telegram-канал "Полковник ГШ" оприлюднив ракету з касетною бойовою частиною з металевими кульками.

Крилата ракета Х-69

У дописі наголосили, що у випадку виявлення таких кульок потрібно викликати підрозділи ДСНС і в жодному разі не чіпати їх.

"Ця ракета є розробка МКБ "Радуга", вперше вона була офіційно продемонстрована на форумі "Армия" у серпні 2022 року, а для ударів по Україні росіяни вперше використали її під час масованої атаки 7 лютого цього року. Серед усього, рашисти використовували ракету Х-69 для удару по Трипільській ТЕС у квітні", - йдеться в повідомленні.

Окупанти використовують цю ракету передусім для ударів з винищувачів Су-5.

"Відповідно до даних з відкритих джерел ракета має масу до 800 кг, з яких до 310 кг - це бойова частина, дальність становить від 400 км", - додали в повідомленні.

Нагадаємо, Зеленський розповів, скільки ракет та дронів Росія випустила по Україні цього тижня: кількість шокує.

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