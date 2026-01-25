ТСН у соціальних мережах

У Мережі показали наслідки удару "Фламінго" по Бєлгороду: фото

Удару було завдано по російському підприємтсву ТОВ «СКИФ-М», який є підрядником виробництва російських винищувачів МіГ та СУ.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Українська ракета "Фламінго"

Українська ракета "Фламінго"

Російські пропагандисти намагаються применшити ефективність українських ракет «Фламінго», приховуючи справжні наслідки атак. Однак супутникові фото з місця удару в російському Бєлгороді засвідчили, ймовірно, стовідсоткове влучання у ціль та серйозні пошкодження на підприємстві, що обслуговує військово-промисловий комплекс держави-агресорки.

Відповідні знімки опублікував Telegram-канал Exilenova+.

«Противник заявляє, що з 4 ракет „до заводу долетіла лише одна“, але супутникові знімки свідчать про інше: ймовірно 4/4 ракети досягли району цілі, а радіус відхилення — <80 м. Найбільша зона руйнувань (25 м) не відповідає версії про „одне влучання“ — це схоже на спробу применшити наслідки», — повідомляють аналітики каналу.

У повідомленні зазначили, що удару було завдано по підприємтсву ТОВ «СКИФ-М» — високотехнологічному виробнику спецінструменту для обробки титану, алюмінію та композитів — ці матеріали є критично важливими для авіавиробництва.

За інформацією аналітиків, до 70% продукції цього підприємства використовувалися для виробництва російських бойових літаків МіГ і Су (Су-34/35/57).

«Попри війну компанія продовжувала імпорт понад $7,6 млн/рік, зокрема з Німеччини, та завозила високоточні станки/центри (Stahli FH2-505, Hermle C40U)», — наголосили у повідомленні.

Аналітики також зазначили, що українські ракети уразили основну виробничу зону, а характер пошкоджень передбачає тривале і складне відновлення.

Офіційної інформації про удар по цьому об’єкту в Бєлгороді ракетами «Фламінго», який було завдано ще 23 вересня минулого року, досі не було.

Нагадаємо, проведена у червні 2025 року українськими спецслужбами операція «Павутина» наразі була єдиним успішною атакою на літаки стратегічної авіації РФ, які завдають ракетних ударів по Україні. Однак експерт з озброєнь Іван Киричевський вважає, що існують можливості атакувати російські ракетоносці не тільки на аеродромах, але й у повітрі.

