У мережі з’явилися фото виробництва української крилатої ракети «Фламінго»

Українська оборонна промисловість запустила серійне виробництво нової крилатої ракети «Фламінго».

Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Крилата ракета «Фламінго»

Крилата ракета «Фламінго» / © Associated Press

У мережі опублікували фотографію виробництва нової української крилатої ракети «Фламінго».

Знімок, зроблений для Associated Press, оприлюднив у Facebook український журналіст Єфрем Лукацький.

«Українські ракети „Фламінго“ з дальністю польоту понад 3000 км, які були запущені у серійне виробництво, можна побачити в цеху однієї з провідних оборонних компаній країни Fire Point у невідомому місці в Україні», — зазначив журналіст.

Візуально ракета нагадує FP-5, представлену компанією Milanion Group на початку 2025 року.

За інформацією Defence Express, «Фламінго» має такі характеристики:

  • максимальна вага бойової частини — до 1000 кг;

  • дальність польоту — до 3000 км;

  • швидкість — до 900 км/год;

  • навігація здійснюється за інерційною системою та GPS.

Раніше повідомлялося, що німецький оборонний гігант Rheinmetall планує подвоїти виробничі потужності заводу в Україні.

Ми раніше інформували, що Україна вийшла на новий рівень у розвитку військових технологій — дрони з оптоволоконним управлінням тепер вражають цілі на відстані понад 40 км.

