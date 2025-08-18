У мережі з’явилися фото виробництва української крилатої ракети «Фламінго»

Крилата ракета «Фламінго» / © Associated Press

У мережі опублікували фотографію виробництва нової української крилатої ракети «Фламінго».

Знімок, зроблений для Associated Press, оприлюднив у Facebook український журналіст Єфрем Лукацький.

«Українські ракети „Фламінго“ з дальністю польоту понад 3000 км, які були запущені у серійне виробництво, можна побачити в цеху однієї з провідних оборонних компаній країни Fire Point у невідомому місці в Україні», — зазначив журналіст.

Візуально ракета нагадує FP-5, представлену компанією Milanion Group на початку 2025 року.

За інформацією Defence Express, «Фламінго» має такі характеристики:

максимальна вага бойової частини — до 1000 кг;

дальність польоту — до 3000 км;

швидкість — до 900 км/год;

навігація здійснюється за інерційною системою та GPS.

