У мережі з’явилися фото виробництва української крилатої ракети «Фламінго»
Українська оборонна промисловість запустила серійне виробництво нової крилатої ракети «Фламінго».
У мережі опублікували фотографію виробництва нової української крилатої ракети «Фламінго».
Знімок, зроблений для Associated Press, оприлюднив у Facebook український журналіст Єфрем Лукацький.
«Українські ракети „Фламінго“ з дальністю польоту понад 3000 км, які були запущені у серійне виробництво, можна побачити в цеху однієї з провідних оборонних компаній країни Fire Point у невідомому місці в Україні», — зазначив журналіст.
Візуально ракета нагадує FP-5, представлену компанією Milanion Group на початку 2025 року.
За інформацією Defence Express, «Фламінго» має такі характеристики:
максимальна вага бойової частини — до 1000 кг;
дальність польоту — до 3000 км;
швидкість — до 900 км/год;
навігація здійснюється за інерційною системою та GPS.
Раніше повідомлялося, що німецький оборонний гігант Rheinmetall планує подвоїти виробничі потужності заводу в Україні.
Ми раніше інформували, що Україна вийшла на новий рівень у розвитку військових технологій — дрони з оптоволоконним управлінням тепер вражають цілі на відстані понад 40 км.