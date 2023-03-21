Категорія
Зброя
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Міноборони показали, як сили ППО знищили крилату ракету французьким ЗРК Crotale (відео)

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
1319
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Міноборони показали, як сили ППО знищили крилату ракету французьким ЗРК Crotale (відео)

Фото: Associated Press

Українські військові здійснили два пуски на перехоплення російської крилатої ракети.

У Міністерстві оборони України оприлюднили відео, на якому українські військові успішно збивають російську крилату ракету за допомогою французького зенітного ракетного комплексу малої дальності Crotale NG.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Українські військові здійснили два пуски на перехоплення російської крилатої ракети, перший був невдалий, другий пуск вразив ціль.

"Перший: не влучив у ціль. Другий: В ціль!" - додають у Міноборони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв провів нараду з питань удосконалення захисту населення в Чернігівській області, зокрема, посилення систем ППО.

Крім того, ми раніше інформували, що українські військові збили російський штурмовик Су-25 з ПЗРК “Перун”.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1319
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація