У Міноборони показали, як сили ППО знищили крилату ракету французьким ЗРК Crotale (відео)

Українські військові здійснили два пуски на перехоплення російської крилатої ракети.

У Міністерстві оборони України оприлюднили відео, на якому українські військові успішно збивають російську крилату ракету за допомогою французького зенітного ракетного комплексу малої дальності Crotale NG.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Українські військові здійснили два пуски на перехоплення російської крилатої ракети, перший був невдалий, другий пуск вразив ціль.

"Перший: не влучив у ціль. Другий: В ціль!" - додають у Міноборони.

French short-range air defense system "Crotale NG" is in service with the #UAarmy.

Two launches targeting a russian cruise missile.

First one: missed the target.

Second one: Goooal!



@GeneralStaffUA pic.twitter.com/3gWVbX33nJ — Defense of Ukraine (@DefenceU) March 20, 2023

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв провів нараду з питань удосконалення захисту населення в Чернігівській області, зокрема, посилення систем ППО.

Крім того, ми раніше інформували, що українські військові збили російський штурмовик Су-25 з ПЗРК “Перун”.

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