У НАТО заявили, що Росія значно наростила перевагу в артснарядах над Україною

Найближчим часом цей показник може сягнути 10 до 1.

Росія збільшила перевагу над Україною у кількості випущених артилерійських снарядів.

Про це заявив командувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі американський генерал Крістофер Каволі, передає Reuters.

Він Комітету з питань збройних сил Палати представників Конгресу США, що Росія наразі випускає п’ять артилерійських снарядів на один, випущений українськими силами, але цей показних може зрости.

"Якщо одна сторона може стріляти, а інша сторона не може стріляти у відповідь, сторона, яка не може стріляти у відповідь, програє. Отже, ставки дуже високі", - наголосив Каволі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський заявив, що Україні не вистачає зброї для зриву контрнаступальних дій росіян.

Крім того, ми раніше інформували, що Естонія відшукала додаткові снаряди для України.

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