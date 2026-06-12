Ракета Фламінго / © Associated Press

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Німецька компанія Diehl Defence розглядає можливість запуску виробництва української крилатої ракети «Фламінго» на території Німеччини.

Про це повідомляє Financial Times.

Генеральний директор компанії Гельмут Раух заявив, що найближчими тижнями проведе переговори з Fire Point щодо потенційного партнерства. За його словами, керівництво Diehl налаштоване щодо цього проєкту «дуже оптимістично».

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«Я думаю, що це цілком реально. Якщо ми створюємо новий продукт, то є великий сенс розгорнути його виробництво також у Німеччині чи інших країнах», — зазначив Раух.

Ідея обговорюється на тлі того, що Берлін шукає альтернативи американським ракетам Tomahawk.

Сполучені Штати мали розмістити цю зброю в Німеччині разом зі своїм батальйоном уже цього року, однак президент США Дональд Трамп скасував це рішення через суперечки з канцлером Фрідріхом Мерцом щодо війни в Ірані.

Наразі країни ЄС активно шукають способи отримати далекобійну зброю, яка дозволила б уражати цілі в глибокому тилу Росії.

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Раніше повідомлялося, що командувач армії Німеччини Крістіан Фройдінг розповів, що Росія може напасти на країну-члена НАТО до 2029 року.

Ми раніше інформували, що Пентагон має намір скасувати план постачання високоточних крилатих ракет Tomahawk до Німеччини, що стане несподіваним зривом давньої угоди з одним із найбільших союзників.

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