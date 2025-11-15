У Німеччині пояснили, чому затримали процес постачання Україні систем Patriot

ЗРК Patriot / © Український мілітарний портал

Шатдаун у Сполучених Штатах став перешкодою для того, щоб Німеччина могла швидше передати Україні додаткові системи протиповітряної оборони Patriot.

Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус під час спільної пресконференції з колегами з «Групи п’яти» у Берліні 14 листопада, передає Укрінформ.

Посадовець нагадав, що ще в жовтні Німеччина передала Україні дві нові системи Patriot. «Це могло б статися ще швидше, якби не шатдаун у США, через який була потрібна їхня згода», — зазначив Пісторіус.

Він також підкреслив, що українська протиповітряна оборона нині працює в умовах постійно зростаючої кількості ворожих ударів. За його словами, «українській протиповітряній обороні стає дедалі важче стримувати величезну кількість дронів і крилатих ракет».

Міністр пояснив, що це впливає і на показники перехоплення. «Це, принаймні щодо одного сегменту цих повітряних систем, частково пояснює зниження відсотка перехоплення», — додав очільник оборонного відомства.

Окрім того, Пісторіус засудив масовану ракетно-дронову атаку РФ на Київ у ніч проти 14 листопада, назвавши її черговим свідченням терору з боку Росії.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський заявив, що Україна планує замовити 27 систем протиповітряної оборони Patriot у американських виробників.

Ми раніше інформували, що Росія внесла зміни до програмного забезпечення своїх балістичних ракет. Через це ефективність протиповітряних батарей Patriot уражати модифіковані цілі знизилася з близько 42% до 6%.