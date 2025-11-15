ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зброя
Кількість переглядів
17
Час на прочитання
1 хв

У Німеччині пояснили, чому затримали процес постачання Україні систем Patriot

У Берліні пояснили, що для передачі зброї американського виробництва потрібне схвалення Вашингтона.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
ЗРК Patriot

ЗРК Patriot / © Український мілітарний портал

Шатдаун у Сполучених Штатах став перешкодою для того, щоб Німеччина могла швидше передати Україні додаткові системи протиповітряної оборони Patriot.

Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус під час спільної пресконференції з колегами з «Групи п’яти» у Берліні 14 листопада, передає Укрінформ.

Посадовець нагадав, що ще в жовтні Німеччина передала Україні дві нові системи Patriot. «Це могло б статися ще швидше, якби не шатдаун у США, через який була потрібна їхня згода», — зазначив Пісторіус.

Він також підкреслив, що українська протиповітряна оборона нині працює в умовах постійно зростаючої кількості ворожих ударів. За його словами, «українській протиповітряній обороні стає дедалі важче стримувати величезну кількість дронів і крилатих ракет».

Міністр пояснив, що це впливає і на показники перехоплення. «Це, принаймні щодо одного сегменту цих повітряних систем, частково пояснює зниження відсотка перехоплення», — додав очільник оборонного відомства.

Окрім того, Пісторіус засудив масовану ракетно-дронову атаку РФ на Київ у ніч проти 14 листопада, назвавши її черговим свідченням терору з боку Росії.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський заявив, що Україна планує замовити 27 систем протиповітряної оборони Patriot у американських виробників.

Ми раніше інформували, що Росія внесла зміни до програмного забезпечення своїх балістичних ракет. Через це ефективність протиповітряних батарей Patriot уражати модифіковані цілі знизилася з близько 42% до 6%.

Дата публікації
Кількість переглядів
17
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie