У Німеччині пояснили, чому затримали процес постачання Україні систем Patriot
У Берліні пояснили, що для передачі зброї американського виробництва потрібне схвалення Вашингтона.
Шатдаун у Сполучених Штатах став перешкодою для того, щоб Німеччина могла швидше передати Україні додаткові системи протиповітряної оборони Patriot.
Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус під час спільної пресконференції з колегами з «Групи п’яти» у Берліні 14 листопада, передає Укрінформ.
Посадовець нагадав, що ще в жовтні Німеччина передала Україні дві нові системи Patriot. «Це могло б статися ще швидше, якби не шатдаун у США, через який була потрібна їхня згода», — зазначив Пісторіус.
Він також підкреслив, що українська протиповітряна оборона нині працює в умовах постійно зростаючої кількості ворожих ударів. За його словами, «українській протиповітряній обороні стає дедалі важче стримувати величезну кількість дронів і крилатих ракет».
Міністр пояснив, що це впливає і на показники перехоплення. «Це, принаймні щодо одного сегменту цих повітряних систем, частково пояснює зниження відсотка перехоплення», — додав очільник оборонного відомства.
Окрім того, Пісторіус засудив масовану ракетно-дронову атаку РФ на Київ у ніч проти 14 листопада, назвавши її черговим свідченням терору з боку Росії.
Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський заявив, що Україна планує замовити 27 систем протиповітряної оборони Patriot у американських виробників.
Ми раніше інформували, що Росія внесла зміни до програмного забезпечення своїх балістичних ракет. Через це ефективність протиповітряних батарей Patriot уражати модифіковані цілі знизилася з близько 42% до 6%.