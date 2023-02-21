У новому пакеті військової допомоги Італія надає Україні додаткові системи ППО

У новому пакеті є також інші важливі системи - Spada і Skyguard.

На додаток до систем ППО SAMP/T-MAMBA у новому пакеті військової допомоги Італія разом з Францією надасть Україні й інші комплекси.

Про це заявила очільниця італійського уряду Джорджія Мелоні під час брифінгу з президентом Володимиром Зеленським у Києві.

"Коли триває наступ, вся зброя оборонна. Наразі немає питання про відправку літаків, це рішення має бути ухвалене з міжнародними партнерами. Ми зосередилися на системах ППО, SAMP/T, Spada, Skyguard. Пріоритетом є захист інфраструктури та громадян", - сказала Мелоні.

За її словами, Італія багато працювала щодо цього з Францією, щоби якомога швидше передати систему Україні. Йдеться саме про SAMP/T.

"У новому пакеті є також інші важливі системи - Spada і Skyguard. Для нас сьогодні абсолютним пріоритетом є захист стратегічної інфрструктури України для захисту цивільного населення", - заявила Мелоні.

Зеленський підтвердив, що Італія готує додаткові системи ППО для України і зазначив, що це "потужний пакет".

"Ми дійсно отримуємо SAMP/T… Дуже серйозні технології. Ми над цим довго працювали, і особисте лідерство пані перм’єр-міністра дало можливість нам отримати ці системи. Окрім того, ще дві важливі системи отримає Україна", - сказав президент.

Додамо, що це перший візит італійської прем'єрки до України.

Напередодні президент США Байден обговорив допомогу Україні з Мелоні. Лідери Італії та Америки говорили про координацію з питань підтримки України, в тому числі оборонну, економічну й гуманітарну допомогу.

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