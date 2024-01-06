У NYT розповіли, як Patriot врятували життя тисячі українців

Системи ЗРК Patriot продовжують успішно відбивати російські балістичні ракети, які могли б завдати величезних втрат та руйнувань.

Про це пише The New York Times.

Український військовий розповів виданню, як 11 грудня о 4 ранку радар зафіксував якусь аномалію. Як виявилося згодом, це була російська балістична ракета, яка летить у напрямку Києва. У той же час, українські сили випустили кілька американських ракет Patriot. Ця ніч була успішною для української ППО.

"Враховуючи, що балістичні ракети спричиняють найбільше втрат, я думаю, що кількість врятованих життів під час війни йде на тисячі"- каже військовий.

Тим часом офіційні особи Білого дому та Пентагону попередили, що Сполучені Штати скоро не зможуть утримувати українські батареї Patriot з ракетами-перехоплювачами, вартість яких може становити $2-4 млн за штуку.

Український військовий пригадує, що першу балістичну ракету збили 4 травня. Тоді всі були дуже здивовані, але після цього "довіра до обладнання зросла"

Під час однієї з найскладніших атак у травні та червні українські системи "Патріот" збили всі 34 балістичні ракети.

"Нам вдалося створити щит над державою завдяки нашим іноземним партнерам", - наголосив військовий.

Зауважимо, що збиття українською системою ППО російських гіперзвукових ракети Кинджал" увійшло в історію. Виявилося, що ці повітряні цілі є вразливими.

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