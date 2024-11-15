У окупантів не вистачає техніки: експерт Defense Express про використання танків з "Мосфільму"

У російській армії існує нестача кількості техніки, яку вони можуть задіяти у боях проти України, тому вони забрали 28 танків Т-55 з "Мосфільму".

Таку думку в етері Еспресо висловив директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

Він пояснив, що техніку для зйомок підтримували у робочому стані, тому її можна задіяти на фронті.

"Саме звернення російських терористів до запасів "Мосфільму" свідчить про те, що техніки, яку можна швидко ввести в стрій, стає все менше. Варто зазначити, що техніка на "Мосфільмі" не є недієздатною, адже для зйомок техніка має бути в робочому стані", - пояснив Рябих.

Експерт зазначив, що раніше танки Т-55 вже були помічені на фронті, що свідчить про спробу ворога збільшити механізовану компоненту на тлі значних втрат техніки. Також танки з "Мосфільму" можуть використати для запчастин для іншої бойової техніки.

"Щодо танків Т-55, знятих з "Мосфільму", є ймовірність, що після незначного обслуговування їх могли направити для використання за їх прямим призначенням — для чого їх і розробляли в Радянському Союзі. Отже, маневри росіян щодо технічного оснащення своїх військ стають все більш обмеженими", - зауважив Рябих.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російська армія в Україні почала воювати реквізитом "Мосфільму".

Крім того, ми раніше інформували, що у 2026 році у росіян вже не залишиться танків для розконсервації.

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