У Пентагоні назвали суму, яку інвестували у виробництво зброї для України

У Міноборони США сподіваються, шо Конгрес продовжить фінансування.
Сполучені Штати вже інвестували $27 млрд в контракти з виробництва зброї для України.
Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на Конференції оборонних індустрій.
Він висловив сподівання, що Конгрес схвалить подальше фінансування.
"Ми вже інвестували близько $27 млрд у більш ніж 35 штатах в контракти на виробництво критично важливих для України засобів, включаючи життєво важливі системи протиповітряної оборони, боєприпаси, тактичні транспортні засоби та інше обладнання", — сказав Остін.
Він зазначив, що президент Джо Байден поставив чітке завдання, що Україна повинна зберегти свій суверенітет і здатність себе захистити від можливих російських агресій у майбутньому.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що проєкт закону про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню не пройшов процедурне голосування в Сенаті Конгресу Сполучених Штатів.
Крім того, ми раніше інформували, що у Пентагоні назвали точну суму, скільки коштів залишилося на військову допомогу Україні.
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