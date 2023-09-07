У Пентагоні прокоментували передавання Україні боєприпасів зі збідненим ураном

Снаряди зі збідненим ураном можуть використовуватись американськими танками Abrams.

Сполучені Штати переди Україні боєприпаси зі збідненим ураном для захисту країни від російських загарбників та впевнені що українці використовуватимуть їх відповідально.

Також читайте США оголосили новий пакет військової допомоги: там є боєприпаси для Abrams зі збідненим ураном

Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, інформує CNN.

Повідомляється, що снаряди зі збідненим ураном можуть використовуватись американськими танками Abrams, які Україна отримає вже цієї осені.

Цей вид боєприпасів здатен пробивати броню, оскільки набої зі збідненого урану майже на 70% щільніші за свинець.

"Ми абсолютно впевнені, що українці використовуватимуть їх відповідально, борючись за повернення своєї суверенної території", - сказала Сінгх.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua пояснював, що таке снаряди зі збідненим ураном і для чого вони потрібні Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про виділення Україні понад мільярда доларів допомоги.

Читайте також: