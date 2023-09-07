Категорія
Зброя
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Пентагоні прокоментували передавання Україні боєприпасів зі збідненим ураном

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
90
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Пентагоні прокоментували передавання Україні боєприпасів зі збідненим ураном

Танк Abrams / Фото: Getty Images

Снаряди зі збідненим ураном можуть використовуватись американськими танками Abrams.

Сполучені Штати переди Україні боєприпаси зі збідненим ураном для захисту країни від російських загарбників та впевнені що українці використовуватимуть їх відповідально.

Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, інформує CNN.

Повідомляється, що снаряди зі збідненим ураном можуть використовуватись американськими танками Abrams, які Україна отримає вже цієї осені.

Цей вид боєприпасів здатен пробивати броню, оскільки набої зі збідненого урану майже на 70% щільніші за свинець.

"Ми абсолютно впевнені, що українці використовуватимуть їх відповідально, борючись за повернення своєї суверенної території", - сказала Сінгх.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua пояснював, що таке снаряди зі збідненим ураном і для чого вони потрібні Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про виділення Україні понад мільярда доларів допомоги.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
90
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація