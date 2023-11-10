У Пентагоні заявили про зменшення пакетів допомоги для України

США використали вже 95% із загальної суми $62,3 млрд, які були виділені на підтримку України.

Сполучені Штати будуть і надалі допомагати Україні у її протистоянні російським агресорам, але пакети допомоги стануть меншими, оскільки Конгрес все ще не ухвалив рішення про додаткове фінансування.

Про це під час брифінгу заявила заступниця речника міністерства оборони США Сабріна Сінгх, повідомляє Укрінформ.

"Ми продовжимо передавати пакети, вони просто стають меншими. Тож ми дуже просимо Конгрес ухвалити запит із додатковими асигнуваннями, який надіслав президент, аби ми могли надалі задовольняти потреби України на полі бою", - сказала представниця Пентагону.

Вона нагадала, що США використали вже 95% із загальної суми $62,3 млрд, які були виділені на підтримку України від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Представниця Пентагону нагадала, що адміністрація вже використала всі фонди Ініціативи сприяння безпеці Україні (USAI) та має в резерві ще близько $1 млрд на пакети PDA.

Вона також нагадала, що Україна покладається на підтримку інших країн.

"Минулого місяця ми мали зустріч контактної групи (у форматі "Рамштайн" - ред.), у середині листопада буде ще одне засідання Контактної групи з питань оборони України. Союзники й партнери продовжують підтримувати Україну, ми продовжуємо підтримувати Україну тим, що їй потрібно в боротьбі",- зазначила Сінгх.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Державному Департаменті Сполучених Штатів заявили, що допомога для України та Ізраїля є "імперативом" для Вашингтона.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія просить країни, яким раніше продала зброю, повернути її. Пояснюється таке прохання дуже просто – катастрофічними втратами в Україні.

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