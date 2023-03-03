У Південній Кореї відреагували на прохання Києва надати летальну зброю

У Південній Кореї ще не вирішили, чи відправлятимуть летальну зброю в Україну, попри заклики Києва.

Про це повідомив прем'єр-міністр Південної Кореї Хан Дак Су, пише Yonhap News.

Він зазначив, що Південна Корея збільшила фінансову допомогу України у цьому році. Утім, на питання, чи розгляне країна питання про постачання летальної зброї в Україну, Хан відповів, що ця допомога не на часі.

"Не зараз. Я думаю. Але ми достатньо підтримуємо Україну, і цього року вирішили, що збільшимо нашу підтримку у розмірі 130 млн доларів. Чи підемо ми на підтримку летальної зброї, ми ще не вирішили", - сказав він.

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Зброя для України

Нагадаємо, Німеччина надасть Україні дві системи ППО малого радіусу дії Skynex. Вони будуть на озброєнні ЗСУ вже упродовж року.

Крім того, Україна отримає від німецьких партнерів автоматизовані розвідувальні системи SurveilSPIRE. Вони потрібні для моніторингу великих ділянок місцевості.

Водночас міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю La Repubblica сказав, що системи протиповітряної оборони, які надають Україні партнери, можуть змінити перебіг війни на фронті.