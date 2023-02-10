У Раді оцінили, скільки танків найближчим часом може отримати Україна

Україна може отримати у найближчі два-три місяці від 150 до 300 танків. Утім, вони навряд чи встигнуть приїхати до прогнозованого наступу РФ.

Про це розповів народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, для звільнення України потрібно від 500 до 700 танків.

"Є різні підрахунки. Але якщо казати орієнтовно, то найближчим часом нам можуть передати 150-300 танків - це протягом 2-3 місяців", - розповів він.

Він додав, що танки потрібні Україні до 1 квітня. Адже саме цей проміжок часу може мати важливе значення через активізацію російських військ.

"До наступальних операцій росіян ми готові. Оборона насамперед передбачає наявність надійних фортифікаційних укріплень та артилерії, що зупиняє наступ ворога. Танки - це все ж більш наступальна зброя. Самохідні артилерійські установки ми вже отримуємо. Ми отримуємо бойові броньовані машини, які можуть посилити нашу оборону. Ми отримуємо достатню кількість ручних протитанкових засобів", - додав Веніславський.

Нардеп переконаний, що дуже негативних прогнозів щодо наступу РФ навряд чи варто робити.

"Думаю, ми зможемо стримати цей наступ ворога, а далі будемо очікувати, що для нашого наступу партнери встигнуть надати необхідну кількість техніки", - резюмував нардеп.

Зазначимо, що Україна готова використати британські ракети великої дальності для удару по Криму.

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