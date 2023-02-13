У РФ інженери видали безпілотник з Aliexpress за свою розробку

Справжні компанія-виробник, що випускає БПЛА, виступає проти війни та забороняє використовувати її апарати у військових цілях.

Влада Примор'я, а саме очільник краю Олег Кожем'яко, розповів, що нібито російські інженери створили безпілотник літакового типу з вертикальним зльотом. Насправді безпілотник продає на Aliexpress китайська компанія CUAV Tech.

Про це йдеться у джерелі "Сірена".

"Почалися випробувальні польоти нового безпілотника. Приморські інженери створили БПЛА літакового типу з вертикальним зльотом. Такий принцип значно розширює можливості апарату", - каже Кожем'яко.

Він також опублікував відео випробування апарату.

Раніше уряд Примор'я повідомляв, що на одному із оборонних підприємств краю створено 45 безпілотників для відправки на війну Росії проти України.

Пізніше БПЛА показали світові. Вони виявилися точною копією дронів китайської компанії CUAV Tech, які можна купити на Aliexpress вартістю 8,8-21,7 тис. доларів.

За інформацією справжньої компанії, що виробляє ці БПЛА, їх заборонено відправляти до будь-яких країн, які беруть участь у війнах, зокрема до Росії та України.

"Якщо будь-який клієнт, партнер або торговий посередник порушить вищезазначені вимоги, ми припинимо всі відносини співпраці з пристроєм", - йдеться у заяві компанії CUAV Tech.

Після того, як апарат виявили на Aliexpress, влада краю заявила, що він просто схожий, тому що виготовляється за тим же принципом, що й усі присутні на ринку моделі. В уряді регіону також заявили, що подібність лише зовнішня, наповнення у "приморських" безпілотників унікальне. Підтверджень цьому наразі не надали.

Нагадаємо, напередодні у Дніпропетровській, Харківській та Полтавській областях було оголошено повітряну тривогу. Там повідомляли про загрозу ударів іранськими дронами.

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