У РФ з'явились "шахеди зі штучним інтелектом": як змінились їх можливості

Росія почала "додавати розуму" деяким ударним дронам типу Shahed-136. Їх оснащують так званим "штучним інтелектом".

Про це пише Defense Express з посиланням на публікації у провідних західних ЗМІ.

У цих статтях йдеться про те, що росіяни інтегрують у свої дрони ШІ, який дозволяє координувати "рої дронів", долати перешкоди РЕБ на автономній навігації, оминати засоби ППО та "впізнавати" об'єкти для атаки, які схожі на електростанції.

Видання зазначає, що з огляду на відомі сучасні технології у цих нових можливостях російських "шахедів" немає нічого дивного.

"Описані методи використання так званого "штучного інтелекту" різні за призначенням, але цілком реалізуються на вже наявних технологіях… Можливість ворожих дронів розпізнавати закладену у пам'ять ціль – це так званий "машинний зір". І розпізнання дроном танка чи САУ не сильно відрізняється від розпізнання об'єктів енергетичної інфраструктури. А от уточнення, що така система дозволяє й орієнтуватись попри дію РЕБ, тобто без супутникової навігації, вочевидь відсилає до так званого нового покоління DSMAC, яке наче активно використовується в українських далекобійних дронах. Принцип також не сильно відрізняється від "машинного зору" з автоматичним пошуком та ідентифікацією об'єктів. Але замість обрису цілі – характерні орієнтири на місцевості", – йдеться у публікації Defense Express.

Експерти видання зазначили, що для надання дронам таких можливостей, вони повинні бути оснащені камерами. наприклад тепловізійними, які 23 грудня були знищені на російському складі в Алабузі в результаті операції ГУР.

Також відомо, що українські військові джерела помітили на російських "Герберах" використання mesh-модемів. Ці пристрої дозволяють безпілотникам "обмінюватись даними та створювати гнучку мережу, виступаючи ретрансляторами один для одного". На думку експертів, якщо до такої мережі додати алгоритм із передаванням дроном свого положення та стану, а також попередження для інших дронів у рою про виявлення РЕБ чи збиття за певними координатами, то рой дронів зможе створювати оперативну карту з позначеними районами, які необхідно оминати.

"Зрештою поява аналогічних рішень і на "шахедах" доволі передбачувана. А загалом мова йде про черговий виток технологічних перегонів і можна бути впевненим у тому, що Україна знайде відповідні рішення для протидії російським", – підсумували автори статті.

Нагадаємо, РФ посилює повітряну війну в Україні Секретний завод в особливій економічній зоні "Алабуга" на півдні Татарстану РФ значно збільшив виробництво ударних і розвідувальних безпілотників іранської розробки типу Shahed-136. За перші дев’ять місяців 2024 року завод в "Алабузі" випустив 5760 дронів.

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