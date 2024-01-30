У Rheinmetall заявили, що Україна отримала батарею ЗРК Skynex: аналітики здивовані

Системи Skynex зможуть захистити критичну інфраструктуру України, знищувати ворожі дрони Shahed та крилаті ракети на малих дистанціях.
Гендиректор Rheinmetall Italia Алессандро Ерколан заявив, що наприкінці 2023 року Україні було передано першу батарею ЗРК Skynex. Ця новина викликала подив у аналітиків, адже вона не збігається з планами військових постачань.
Про це пише видання Defense Express.
Напередодні портал Defense News із посиланням на Ерколана повідомило, що в інці минулого року до України надійшла перша батарея зенітно-артилерійського комплексу Skynex, яка була виготовлена на потужностях Rheinmetall Italia та оплачена німецьким урядом. Постачання батареї було оплачене в межах контракту на 160 млн дол., укладеного у грудні 2022 року. Постачання другої батареї Skynex до України за цим контрактом очікується у березні 2024 року.
"Вказану вище новину можна назвати в чомусь таємничою, бо вона не стикується із раніше відомими даними про заплановану поставку систем Skynex до України", – зазначається в публікації Defense Express.
Там нагадали, що про постачання цих систем до України вперше повідомлялося у квітні 2023 року. Відповідну заяву зробив прем'єр Денис Шмигаль під час візиту до Італії.
У відкритому доступі була інформація про те, що контракт на постачання двох батарей Skynex був укладений наприкінці 2022 року, і що його вартість становила 186 млн дол. Також вказувалося, що контракт оплачував узагалі "міжнародний замовник". Щодо терміну постачань обох батарей, то вказувалося – до 2024 року.
Аналітики припустили, що у відкритому доступі до цього моменту могла бути не вся інформація щодо постачань систем Skynex, "тому і маємо описані вище дрібні нестиковки".
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Характеристики Skynex
Skynex – комплекс ППО, який зможе захистити критичну інфраструктуру України, знищувати ворожі дрони-камікадзе Shahed та крилаті ракети на малих дистанціях.
Батарея Skynex складається з чотирьох артилерійських установок калібру 35 мм, блоку управління та контролю, радару X-TAR3D. Дальність ураження повітряних цілей – до 3 км, темп ведення вогню – до 1000 пострілів на хвилину. Skynex може працювати автономно і як складник об’єднаної системи ППО.
До слова, німецький виробник безпілотників Quantum-Systems розпочав постачання Україні 100 безпілотників Trinity різних моделей.
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