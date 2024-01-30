У Rheinmetall заявили, що Україна отримала батарею ЗРК Skynex: аналітики здивовані

Гендиректор Rheinmetall Italia Алессандро Ерколан заявив, що наприкінці 2023 року Україні було передано першу батарею ЗРК Skynex. Ця новина викликала подив у аналітиків, адже вона не збігається з планами військових постачань.

Про це пише видання Defense Express.

Напередодні портал Defense News із посиланням на Ерколана повідомило, що в інці минулого року до України надійшла перша батарея зенітно-артилерійського комплексу Skynex, яка була виготовлена на потужностях Rheinmetall Italia та оплачена німецьким урядом. Постачання батареї було оплачене в межах контракту на 160 млн дол., укладеного у грудні 2022 року. Постачання другої батареї Skynex до України за цим контрактом очікується у березні 2024 року.

"Вказану вище новину можна назвати в чомусь таємничою, бо вона не стикується із раніше відомими даними про заплановану поставку систем Skynex до України", – зазначається в публікації Defense Express.

Там нагадали, що про постачання цих систем до України вперше повідомлялося у квітні 2023 року. Відповідну заяву зробив прем'єр Денис Шмигаль під час візиту до Італії.

У відкритому доступі була інформація про те, що контракт на постачання двох батарей Skynex був укладений наприкінці 2022 року, і що його вартість становила 186 млн дол. Також вказувалося, що контракт оплачував узагалі "міжнародний замовник". Щодо терміну постачань обох батарей, то вказувалося – до 2024 року.

Аналітики припустили, що у відкритому доступі до цього моменту могла бути не вся інформація щодо постачань систем Skynex, "тому і маємо описані вище дрібні нестиковки".

Читайте провідні новини дня:

Характеристики Skynex

Skynex – комплекс ППО, який зможе захистити критичну інфраструктуру України, знищувати ворожі дрони-камікадзе Shahed та крилаті ракети на малих дистанціях.

Батарея Skynex складається з чотирьох артилерійських установок калібру 35 мм, блоку управління та контролю, радару X-TAR3D. Дальність ураження повітряних цілей – до 3 км, темп ведення вогню – до 1000 пострілів на хвилину. Skynex може працювати автономно і як складник об’єднаної системи ППО.

До слова, німецький виробник безпілотників Quantum-Systems розпочав постачання Україні 100 безпілотників Trinity різних моделей.

Читайте також: