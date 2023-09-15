У росіян з'явилася самохідна артилерійська гармата "Вєна": військовий експерт Коваленко надав подробиці

В окупантів з'явилася 2С31 — 120 мм самохідна артилерійська гармата на шасі БМП-3. Військовий експерт Олександр Коваленко пояснив, чому це не катастрофа.

Про це йшлося в дописі військово-політичного оглядача групи "Інформаційний опір" в соцмережі.

"Для багатьох така назва як "Вєна" не настільки звична як "Гіацинт", "Нона-С", "Мста-С" та інші, і це не дивно. Адже це не серійна САМУ", — пояснив експерт.

Історія появи 2С31

САМУ — самохідна артилерійсько-мінометна установка. А сама 2С31 "Вєна" родом з далеких 1980-х, коли в СРСР вирішили замінити "Нона-С" більш ефективною і сучасною зброєю.

"Так і народився на рубежі 80-90-х амбітний проект 2С31. Але, у зв'язку з розвалом СРСР недоотримав належного розвитку", — додав Коваленко.

З його словами, для 1990-х 2С31 була досить-таки передовою. Вона мала непогану для техніки пострадянської Росії автоматизовану систему управління наведенням і унікальний прицільний комплекс. Ба більше, мала гарматний обчислювальний комплекс.

"Але в серію дана САМУ так і не пішла. Лише у 2010 російська армія замовила настановну партію, а на експорт вдалося поставити цю САМУ лише у 2013, її замовив Азербайджан, у невеликій кількості — 13 одиниць", — повідомив Коваленко.

Чи можна казати про великий потенціал виробництва САМУ?

Коваленко заперечив, що може йтися про великий потенціал виробництва 2С31.

Водночас поява 2С31 говорить не так про можливість Росії її виробляти в достатній кількості для фронту, ні, навпаки. Ця техніка з'являється в хоні БД саме через брак самохідних артилерійських установок. Нестачі, які змушують виводити раритети.

А тому, 2С31 і справді, навіть за сучасними мірками дуже непогана САМУ, правда, з усіма недоліками властивими даним установкам у питаннях бронювання, проте.

"Навіть незважаючи на свої плюси, це не серійний, штучний продукт, що з'явилися в зоні БД як підтвердження дефіциту", — додав він.

Днями в тимчасово заопленому Криму, а саме, Севастополі було уражено кораблі Чорноморського флоту РФ. Додамо, що пошкоджений "Оленегорський горняк" входить до складу Північного флоту.

Тим часом експерт інформаційно-консалтингової агенції Defense Express Іван Киричевський прокоментував інформацію про нібито 17 тисяч танків у резерві росіян.

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