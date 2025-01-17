У Росії дедалі менше засобів боротьби з українськими дронами - Defense Express

Динаміка ударів українських дронів по російських військових та промислових обʼєктах показує, що у противника падає військовий потенціал для захисту.

Таку думку в етері Еспресо висловив військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

Він зазначив, що Сили оборони України продовжують свою діяльність зі зменшення бойового потенціалу противника.

"Одним із напрямків є знищення можливостей логістичного забезпечення військ, зокрема пального, яке є життєво важливим ресурсом для армії на полі бою. Судячи з динаміки, зараз у росіян все менше засобів для протистояння таким ударам з боку Сил оборони. Це може свідчити про подальші зростаючі можливості для України на полі бою", - зазначив Рябих.

Ескорт зазначив, що українські військові з кожним новим ударом вдосконалюють тактику атаки на російські обʼєкти.

"Удари стають багатошаровими, включаючи застосування різноманітних засобів. Під час кожного такого удару Сили оборони відшліфовують тактику, перевіряють нові маршрути. Це все враховується для того, щоб наступні удари були ще ефективнішими", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нові реактивні дрони скоро зможуть швидко уражати літаки РФ на аеродромах.

Крім того, ми раніше інформували, що президент Володимир Зеленський заявив, що Україна обов'язково "передасть привіт" Росії після того, як у четвер, 16 січня, під час зустрічі президента України з британським прем'єром Кіром Стармером українську столицю атакували ворожі дрони.

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