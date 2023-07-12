У Росії вигадали фейк, що Болгарія відмовилась постачати Україні зброю

Російська пропаганда запустила фейк про те, що нібито влада Болгарії відмовилась надавати Україні зброю.

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Про це інформує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

У повідомленні вказується, що інформацію, які поширюють російські засоби масової пропаганди — не відповідає дійсності.

Російські пропагандисти кажуть, що Болгарія перестане постачати Україні зброю через позицію проросійського президента країни.

"Президент Болгарії Радев дійсно заявляв, що "цей конфлікт не має військового вирішення". Але його думка – не вирішальна, Болгарія – парламентська республіка, тож останнє слово за парламентом", - йдеться у повідомленні.

Ще у грудні 2022 року парламент Болгарії проголосував за надання Україні військової допомоги. На початку поточного місяця голова Міністерства оборони Тодор Тагарев заявив, що віддав розпорядження про проведення аналізу типів і кількості боєприпасів та техніки, які можуть бути передані Україні негайно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Болгарія може продати українському "Енергоатому" два ядерні реактори, які виробляла Росія.

Крім того, ми раніше інформували, що радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що саміт НАТО у Вільнюсі, який проходить цими днями, продемонстрував, що країни Заходу продовжуватимуть забезпечувати зброєю та підтримувати Україну.

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