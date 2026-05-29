У Росії злякалися, що Венесуела може передати Україні радянську військову техніку

Венесуела може передати зброю Україні / © Associated Press

Росія висловлює серйозне занепокоєння через можливість того, що Венесуела може дозволити Україні доступ до своїх значних запасів радянського озброєння.

Про це пише Euractiv.

Секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу під час зустрічі з венесуельським колегою заявив, що Москва занепокоєна спробами Заходу залучити латиноамериканські країни до схем постачання озброєння Україні.

«Нам відомо про діяльність західних посланців, які намагаються залучити латиноамериканські держави до різних схем постачання зброї в інтересах Києва», — сказав Шойгу.

Він також наголосив, що Венесуела досі експлуатує значні обсяги військової техніки радянського та російського виробництва.

Як зазначає видання, Москва та Каракас мають тривале військове партнерство, у межах якого Росія протягом десятиліть постачала озброєння та технічну підтримку.

Після зміни політичного курсу Венесуела, за даними матеріалу, почала рухатися в бік більш прагматичної зовнішньої політики та відновлення контактів із США.

Військовий експерт Олександр Коваленко вважає сценарій передачі такої техніки Україні «дуже реальним», зважаючи на наявність у Венесуелі радянських танків, БМП, артилерії та гелікоптерів.

Водночас експерт SIPRI Пітер Веземан зазначає, що реалізація такого сценарію залежить від позиції США та їхнього тиску на Каракас, що наразі виглядає невизначеним.

За його словами, у разі переорієнтації Венесуели на західних постачальників, старе російське озброєння може бути передане Україні напряму або через посередників.

Раніше повідомлялося, що США планує зробити додаткові кроки для пом’якшення санкцій щодо нафтової галузі Венесуели, щоб збільшити видобуток нафти.

