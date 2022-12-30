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У розвідці розповіли, чому Іран поки не передає Путіну балістичні ракети

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У розвідці розповіли, чому Іран поки не передає Путіну балістичні ракети

Фото: Associated Press

В Ірані не всі горять бажанням допомагати Путіну

Українська розвідка стверджує, що Іран поки не передає Росії балістичні ракети через можливі наслідки для режиму.

Про це в етері телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Юсов повідомив, що Тегеран передає Москві безпілотники, але Кремль поки не може отримати від Ірану балістичні ракети.

"Над цим триває серйозна робота, хоча попередні домовленості ми знаємо, що вони є, але тепер залишилося дочекатися і подивитися", - сказав він. 

Юсов заявив, що в Ірані не всі мають бажання допомагати Росії.

"Наскільки нам відомо, то в Ірані не всі горять бажанням допомагати Путіну, розуміючи, чим це для іранського режиму може загрожувати", — додав Юсов.

Нагадаємо, раніше Секретар РНБО Олексій Данілов розказав, яких ракет найбільше залишилось у Росії та чи виготовляють окупанти нові.

Крім того, ми раніше інформували, що Путін може почати полювання на системи Patriot іранськими ракетами.

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Дата публікації
Перегляди
644
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