У Словаччині вибухнула гаубиця Zuzana 2, що призначалася для України

На військовому та технічному випробувальному заводі в Загорі під час випробувальних стрільб стався вибух на одному з нових зразків гаубиці Zuzana 2, яку Словаччина виготовляє для України.

Про це пише видання Denník N.

Повідомляється, що гаубицю тестували перед її остаточним передаванням замовникові. Міністр оборони Роберт Калінак підтвердив факт вибуху.

Причина інциденту, за словами Калінака, наразі не встановлена і її розслідує поліція. Міністр оборони зазначив можливі причини трагедії: збої в порохових зарядах, збої в боєприпасах або ж у самій системі озброєння.

Також було підтверджено, що двоє техніків дістали поранення. Обидва притомні, контактують і перебувають у стабільному стані. Легше поранений перебуває в лікарні Бори, а чоловік з тяжчими травмами – в лікарні на Крамарах.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лідер словацьких націоналістів Андрій Данко попередив про можливе повернення коштів, витрачених на війну з Росією, та висловив побоювання, що Україна використовувала конфлікт для отримання фінансової допомоги.

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