У США хочуть створити нову версію F-35, здатну виконувати завдання без пілота

F-35 / © Associated Press

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У США планують розробити нову версію винищувача F-35, здатну виконувати завдання без участі пілота.

Про це заявив генеральний директор Lockheed Martin Джим Тайклет під час щорічної конференції Bernstein зі стратегічних рішень, передає Defense One.

За його словами, автономна модифікація — лише одна з кількох ініціатив, які компанія розглядає після того, як програла конкуренцію Boeing у проєкті винищувача шостого покоління F-47 для ВПС США та була відсторонена від програми ВМС F/A-XX.

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Що зміниться у F-35

Серед запропонованих удосконалень:

покращені покриття для зниження радіолокаційної помітності,

оновлені сопла двигунів і зміни в аеродинамічному профілі,

нові можливості радіоелектронної боротьби,

і головне — автономність, яка зможе зробити пілота “необов’язковим” протягом найближчих кількох років.

Тайклет наголосив, що багато з цих функцій ґрунтуються на напрацюваннях, створених для участі Lockheed у проєктах шостого покоління.

Випробування — за два роки

Очікується, що оновлений F-35 зможе вийти на льотні випробування вже через два-три роки. У компанії вважають, що така модифікація зможе забезпечити до 80% можливостей винищувача шостого покоління, але за вдвічі нижчу вартість.

Наразі невідомо, чи зацікавлені Пентагон і союзники у закупівлі такої версії. Lockheed Martin вже має труднощі з впровадженням нових технологій у F-35: постачання оновлення Technology Refresh-3 (TR-3) затримується, що гальмує розгортання пакету удосконалень Block 4.

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TR-3 — лише наприкінці року

На конференції Тайклет заявив, що повна боєздатність TR-3 очікується до кінця 2025 року. Причиною затримки є складна інтеграція нового комплексу сенсорів Distributed Aperture System із рештою програмного та апаратного забезпечення.

“Як тільки інтеграція буде завершена, ми очікуємо, що всі поставлені літаки будуть готові до бойового використання — і для американських сил, і для союзників”, — заявив глава Lockheed Martin.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив про плани розробити новий двомоторний бойовий літак F-55 та запустити модернізовану версію F-22 Raptor під назвою F-22 Super.