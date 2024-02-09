У США наразі достатньо коштів для навчання українських пілотів на F-16

Перші чотири українських пілоти, які тренуються для польотів на F-16 на базі Національної гвардії Морріс, штат Аризона на шляху до завершення навчання.

Про це пише Air & Space Forces Magazine.

Українські пілоти прибули до США у вересні, щоб навчатися керувати F-16, спочатку на авіабазі Лекленд, штат Техас, для прискореного курсу англійської мови, а згодом перейшли до навчання на F-16.

За словами помічника міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селести Волландер, США та їхні союзники очікують, що українські військові досягнуть початкової оперативної спроможності на F-16 до кінця 2024 року.

"Очевидно, що коли ми переходимо на вищі рівні, вони можуть бути більш просунутими або меншими. Але ми розглядаємо кожного пілота окремо, тому що ми хочемо підготувати їх, наскільки це можливо, до того, як вони повернуться в Україну, щоб досягти успіху", - наголосив він.

Також читайте У Євросоюзі прокоментували відставку Залужного

Пілоти Морріса проходять шестимісячний "курс B" або базовий курс, щоб набути досвіду в основах, необхідних для переходу на F-16. Саме такий курс зараз проходять четверо українських пілотів, повідомив раніше виданню представник Міноборони.

"Наші стандартні операційні процедури та інструкції з експлуатації перекладені для тих супроводжуючих, щоб вони могли переконатися, що безперервність навчання може продовжуватися, коли вони повернуться в Україну", — сказав він.

Такі ресурси, ймовірно, будуть вирішальними, оскільки офіційні особи та спостерігачі відзначили, що утримання F-16 в Україні само по собі буде серйозним завданням.

Однак створення корпусу пілотів і технічного обслуговування F-16 вимагає часу, і хоча український персонал також навчається в Данії, можливість розширення навчання в США виглядає незрозумілою.

"У нас є ресурси, щоб продовжити тренінги, які вже почалися... і, сподіваюся, всі ці люди завершать навчання пізніше цього року", — сказав Хокансон.

Нагадаємо, Україна отримає від Нідерландів винищувачі F-16 вже в цьому році. Вже відомо, коли вони будуть готові до передавання, проте ця інформація поки що закрита.

Також стало відомо, Україна отримає від західних союзників ще більш далекобійну зброю порівняно з наявною. Очікується, що винищувачі F-16 доправлять із ракетами дальністю 300-500 кілометрів.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.