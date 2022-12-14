У США не бачать, що Україна продає третім країнам західну зброю

У Пентагоні вважають, що результати роботи зброї можна побачити на полі бою

У США нема інформації про те, що надана країнами Заходу зброя для захисту від російської агресії, могла бути продана у треті країни.

Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає Укрінформ.

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«Наразі ми не маємо достовірної інформації, яка вказувала б на те, що мало місце будь-яке перенаправлення української допомоги для незаконного використання», - зауважив він.

Крім того, Райдер зазначив, що результати роботи зброї можна побачити на полі бою.

«Ми й далі бачимо, як українці застосовують можливості, надані США та міжнародним співтовариством для того, аби посилити захист своєї нації та повернути суверенну територію», - підкреслив генерал.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США не підтверджують активності білоруських збройних сил біля кордонів з Україною.

Крім того, ми інформували, що у Міністерстві оборони США підтвердили інформацію про плани відправити в Україну системи протиракетної оборони Patriot.

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