У США заявили, що відстають від України у питаннях виробництва і розробки дронів

FPV-дрон

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Сполучені Штати мають обмежені можливості у виробництві безпілотних технологій і все більше звертаються до українського досвіду у сфері використання дронів.

Про це заявив полковник армії США у відставці, колишній сенатор штату Небраска Том Брюер в етері Еспресо.

За словами Брюера, Україна сьогодні відіграє ключову роль у розвитку сучасних підходів до застосування безпілотних систем на полі бою.

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«США дуже обмежені в спроможності виготовляти дрони, і ми покладаємося на українські знання для того, щоб Україна навчила наших військових можливостям використання дронів», — зазначив він.

Водночас, за його словами, Сполучені Штати наразі не мають достатнього рівня практичного досвіду у цій сфері та розглядають різні підходи до інтеграції безпілотних технологій у військові процеси.

«Зараз Україна є лідером у виробництві дронів, і я думаю, що всі ми маємо це розуміти, і ми маємо надавати ресурси, тому що вам потрібні техніки і можливості для того, щоб створити все. Україна може створити будь-що для того, щоб захищатися», — наголосив Брюер.

Раніше повідомлялося, що за останні пів року український дрон-перехоплювач P1-Sun продемонстрував високу ефективність у боротьбі з російськими ударними безпілотниками.

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Ми раніше інформували, що Україна за чотири роки війни перетворилася з країни, яка критично залежала від імпорту озброєнь, на одного з найдинамічніших виробників зброї в Європі.

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