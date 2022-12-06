У Верховній Раді повідомили, хто наразі переважає в артилерії та живій силі

Перевага в артилерії та живій силі наразі спостерігається на боці противника. Змінити це неможливо, тому що Росія - ресурсна країна.

Про це "24 каналу" сказав військовий ЗСУ та секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко.

За його словами, у росіян налічується багато снарядів. Ба більше, на трофеях, які дісталися ЗСУ після відходу окупантів з Херсонського напрямку, були ієрогліфи, що свідчить про північнокорейське або китайське походження снарядів.

Наразі боєприпаси вивчають фахівці.

Це свідчить про те, що Росія не може впоратися своїми силами й засобами, попри те, що в них їх було досить багато.

"Навіть британські експерти з ведення війни говорять про те, що росіяни раніше використовували по 60 тис. снарядів щодня, а зараз – 14 тис.", - додав Костенко.

За словами Костенка, ЗСУ переважають ворога завдяки своєму морально-психологічному стану та точній артилерії.

"Росіяни можуть цілий день гатити з артилерії, і ми практично не зазнаємо втрат. Так, вони руйнують нашу інфраструктуру й цивільні будинки, але солдати живі й техніка ціла. У відповідь ми робимо 10 пострілів з "ескалібурів" – 10 одиниць техніки ми знищуємо", – зазначив Костенко.

Він наголосив, що росіяни наразі здійснюють вогняний шквал.

"Наше завдання – перейти до оборони, знищувати особовий склад й техніку точними ударами. Так само було на Херсонщині – знизили наступальний потенціал, і ворогу залишилося або відходити, або потрапляти в оточення. Ведення на Бахмутському напрямку глобальних оперативних дій призведе до великих втрат. Там важливо втриматися. Активізуватися, з моєї точки зору, потрібно на Запорізького напрямку", – сказав він.

За словами Костенка, Україні потрібно більше зброї. А ось вислови Емануеля Макрона про "гарантії безпеки" та "збереження обличчя Путіну" він назвав абсурдними.

"Якщо ми після цієї війни дамо Росії зберегти обличчя й вийти з якоюсь перемогою – це буде коротке перемир'я, що призведе до ще більш кривавої війни. На цьому прикладі весь цивілізований світ має остаточно поставити крапку і сказати, що жодна країна світу не має права розв'язувати війну проти суверенної держави. Інакше буде зле, – додав Роман Костенко.

Додамо, що ворог продовжує тероризувати українців і завдавати ударів по об’єктах цивільної інфраструктури.

Водночас стало відомо, чим Україна атакувала російські військові аеродроми.

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