У ЄС заявили, що не можуть постачати Україні більше зброї, бо вона йде на експорт

Виробничий потенціал оборонних підприємств у Європейському Союзі сягне мільйона артилерійських снарядів щороку, починаючи з весни 2024. Однак, 40% продукції продається за межі Європи, тому не може передаватись Україні.

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Про це заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, інформує DW.

На сесії запитань і відповідей Європарламенту на тему зобов'язань ЄС щодо надання Україні мільйона боєприпасів до березня 2024 року він заявив, що до кінця 2024 року ця кількість становитиме навіть 1,3 - 1,4 мільйона снарядів.

Бретон заявив, що він особисто відвідав підприємства, які займаються виробництвом снарядів у 15 країнах ЄС.

Водночас, за його словами, "проблема полягає в ситуації з контрактами загалом", оскільки близько 40% продукції залишає Європу і йде в треті країни. Він зазначив, що країнам ЄС потрібно зробити Україну пріоритетним напрямом для експорту снарядів, але рада ЄС відкидає таку пропозицію.

Також проблемою є те, що країні ЄС не підписують достатню кількість контрактів на виробництво зброї. "Ми крок за кроком будуємо європейський ринок оборони. Підписання контрактів дасть змогу прискорити наші поставки в Україну".

Бретон заявив, що виробництво зброї прискорюється і ЄС може постачати набагато більше зброї для України, але політичне керівництво не проявляє такої волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що єврокомісар з питань внутрішнього ринку зазначив, що можливість виробництва у ЄС збільшилась на 20-30% після середини лютого 2023 року.

Крім того, ми раніше інформували, що на початку 2023 року ЄС пообіцяв надати Україні 1 млн артилерійських боєприпасів упродовж 12 місяців.

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