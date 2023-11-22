У ЄС заявили, що не можуть постачати Україні більше зброї, бо вона йде на експорт

Приблизно 40% снарядів продається за межі Європи.
Виробничий потенціал оборонних підприємств у Європейському Союзі сягне мільйона артилерійських снарядів щороку, починаючи з весни 2024. Однак, 40% продукції продається за межі Європи, тому не може передаватись Україні.
Про це заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, інформує DW.
На сесії запитань і відповідей Європарламенту на тему зобов'язань ЄС щодо надання Україні мільйона боєприпасів до березня 2024 року він заявив, що до кінця 2024 року ця кількість становитиме навіть 1,3 - 1,4 мільйона снарядів.
Бретон заявив, що він особисто відвідав підприємства, які займаються виробництвом снарядів у 15 країнах ЄС.
Водночас, за його словами, "проблема полягає в ситуації з контрактами загалом", оскільки близько 40% продукції залишає Європу і йде в треті країни. Він зазначив, що країнам ЄС потрібно зробити Україну пріоритетним напрямом для експорту снарядів, але рада ЄС відкидає таку пропозицію.
Також проблемою є те, що країні ЄС не підписують достатню кількість контрактів на виробництво зброї. "Ми крок за кроком будуємо європейський ринок оборони. Підписання контрактів дасть змогу прискорити наші поставки в Україну".
Бретон заявив, що виробництво зброї прискорюється і ЄС може постачати набагато більше зброї для України, але політичне керівництво не проявляє такої волі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що єврокомісар з питань внутрішнього ринку зазначив, що можливість виробництва у ЄС збільшилась на 20-30% після середини лютого 2023 року.
Крім того, ми раніше інформували, що на початку 2023 року ЄС пообіцяв надати Україні 1 млн артилерійських боєприпасів упродовж 12 місяців.
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