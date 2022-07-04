"У його голові створення великої геополітичної одиниці" – голова МЗС Литви про амбіції Путіна

Дії президента РФ Володимира Путіна свідчать, що він хоче відновити Російську імперію.

У Росії вже стоїть питання передачі влади. Там є люди, які думають, хто займе місце Путіна.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс в інтерв’ю ТСН.ua.

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"Його справжні цілі - лише в його голові. Моє припущення, ще задовго до війни я обдумував ідею… Ми не знаємо, чи він (Путін – ред.) хворий, чи ні. Це лише спекуляція. Але ми знаємо точно, що молодшим він не стає. В Росії стоїть питання передачі влади. Цей процес непублічний, але я абсолютно впевнений, що там є люди, які думають і планують, хто займе місце після Путіна. Це нормально, з точки зору всіх автократій, якщо подивитися на історію, починаючи від Римської імперії. Всі диктатори були замінені… Вони також були замінені в результаті кровопролиття (вбивства, кривавого перевороту – ред.), яке хтось зазвичай планував задовго до того, як це кровопролиття сталося", - сказав він.

"Я думаю, Путін уявляє, що йому треба створити більший проєкт, якщо можна так сказати, і люди сперечаються, чи це Радянський Союз-2 чи навіть Російська імперія. Але загалом ми можемо назвати це проєктом. Тому він (Путін –ред.) хоче свій великий проєкт. І, ймовірно, у його голові створення цієї великої геополітичної одиниці, яка б могла охопити частини окупованої Грузії, всієї окупованої України та навіть окупованої Молдови… Дехто навіть казав, що Вірменію можуть змусити приєднатися, і ми бачимо ці сигнали. Білорусь. І у якійсь такій новій "сучасній", якщо ми можемо використати таке слово в цьому сенсі, Російській імперії він може передати владу. Бо наступний у черзі (на кремлівський трон – ред.) має переконати, що ця імперія цілісна, і не буде війни всередині, бо він матиме великий проєкт у своїх руках. Тому це була моя думка. Як воно насправді - я не знаю. Маю на увазі, що є багато варіантів, що відбувається, чому це відбувається. І, напевно, ми залишимося лише у своїх здогадах, тому що ми ніколи не дізнаємося", - зазначив дипломат.

Як повідомлялося раніше, у своєму виступі президент РФ виправдовував загарбницькі походи Петра І під час Північної війни зі Швецією. Зокрема він цинічно пояснював захоплення Нарви. “Чого він [Петро І] поліз туди? Повертав. І зміцнював. Ось що робив", – сказав президент РФ.

Нагадаємо, за даними джерел в адміністрації президента РФ, у Кремлі готують об’єднання в окремий федеральний округ окупованих територій Херсонської та Запорізької областей, а також так званих "ДНР" та "ЛНР".

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