У збитому російському БПЛА С-70 "Охотник" виявили західні компоненти

Зокрема, з США, Німеччини та Швейцарії.

Аналіз збитого українськими силами російського безпілотника С-70 "Охотник" розкрив важливу деталь — всупереч міжнародним санкціям, для його виробництва було використано західні компоненти.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки МО.

Ворожий дрон був збитий 5 жовтня поблизу Костянтинівки на Донеччині, а експертиза підтвердила наявність деталей від компаній Analog Devices, Texas Instruments та Xilinx-AMD зі США, Infineon Technologies з Німеччини та STMicroelectronics зі Швейцарії.

"БПЛА С-70 є, серед іншого, носієм авіаційних бомб УМПБ Д-30, які росіяни скидають для руйнування цивільної інфраструктури України", — йдеться в коментарі.

Нагадаємо, британська розвідка дала невтішний прогноз щодо атак "Шахедами" по Україні.

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