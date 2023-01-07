У Зеленського натякнули, що Україна може отримати необхідні танки та ракети ATACMS

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк натякнув на шанси України отримати від Заходу танки та ракети дальністю дії 100-200 км плюс (йдеться про ATACMS).

Про це радник голови ОП заявив у ефірі телемарафону "Єдині новини".

Він наголосив, що західні партнери чіткі у своїх програмах підтримки України.

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"Повірте, через декілька днів чи тижнів ми з вами будемо говорити про танки, а трошки пізніше – про ключовий елемент ефективного контрнаступу. Як тільки ми отримаємо ракети певної дальності в необхідній кількості, я маю на увазі 100-200 кілометрів плюс, то суттєво зміниться картина, бо ми будемо нищити всю логістичну інфраструктуру російської армії", – розповів Подоляк.

Нагадаємо, раніше голова МЗС України Дмитро Кулеба висловлював переконання, що вже 2023 року держава отримає ракети ATACMS дальністю до 300 км, а також сучасні дрони.

Щодо танків, то посол України в Німеччині Олексій Макеєв не виключив, що Берлін зрештою передасть Києву танки Gepard.

Водночас Польща домовляється про коаліцію для постачань Україні танків Leopard 2.

А в Пентагоні заявили, що США утримуються від передання Україні власних танків Abrams через складнощі в обслуговуванні в умовах бойових дій.

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