"У Зеленського є план Б": Подоляк про альтернативу військової допомоги від союзників

Україна цього року не лише чекататиме на постачання західного озброєння.

Україна 2024 року, як і попереднього, очікує постачання військової допомоги від союзників. Утім, поруч з цим треба нарощувати власне військове виробництво.

Про це радник Офісу президента Михайло Подоляк сказав в інтерв'ю 24 каналу.

За його словами, європейські партнери чітко розуміють, що Україні треба надавати все, що потрібно. Проте, виникає питання -- чи є в арсеналах, на складах та чи інша зброя, яка нам потрібна на цьому етапі війни.

"Це не означає, що це все є на складах чи в арсеналах. І тут саме те, що говорить президент, – працює "план Б". Це спільні чи окремі виробництва. Потрібно вже зрозуміти, де взяти технологію, а це ліцензії. Відповідно, дозвіл отримати. І робити це з партнерами на території України або на території інших країн", - наголошує Подоляк.

Він додає, що цього року потрібно отримати ліцензії, які дозволять проводити, наприклад, ремонтні роботи бронетехніки на території України.

"І все це президент якраз і говорить. Це і є "план Б", який дозволить мати зовсім інший вигляд нашій військовій економіці. У цьому разі військовому виробництву в цілому. Якщо раніше наше військове виробництво було адаптоване під модернізовані радянські зразки зброї, які ми тут доробляли, а потім продавали на ринки африканських чи азійських країн, то сьогодні це матиме зовсім інший вигляд і вже має", - сказав Подоляк.

Радник ОП резюмував, що "план А" – це постачання зброї.

Тим часом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба стверджує, що допомога західних союзників Україні для перемоги над РФ може бути меншою, ніж витрати Заходу на протистояння СРСР в часи холодної війни.

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